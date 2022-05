Overval - Hertog Jan II laan - Schijndel

Omschrijving

Hij heeft zijn gezicht bedekt. Hij roept ‘Money!’ en begint met de hamer hard en meerdere keren op de kassa te slaan. Helaas voor hem gaat die niet open. Het levert alleen een hoop schade op. Het eigenaars echtpaar laat zich echter niet zomaar beroven en joeg hem weer de winkel uit. De overvaller vlucht te voet in de richting van de Plataanstraat, maar vooralsnog ontbreekt elk spoor van hem. We zoeken hem en willen graag weten wie hij is en waar we hem kunnen vinden. Kijk daarom goed naar de beelden en laat van u horen als u een vermoeden heeft bij wie dit zou kunnen zijn. U kunt uw tips en informatie doorgeven via de opsporingstiplijn op 0800 6070. Als u liever uw naam niet zegt, dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Daar kunt u volledig anoniem iets doorgeven, zonder dat uw identiteit bekend wordt. Het nummer is 0800 7000.