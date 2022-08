Autoinbraak Vinkeveen

Laat het ons weten via het tipformulier.

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 mei 2022 wordt in een auto op de Herenweg in Vinkeveen ingebroken. Twee mannen worden vastgelegd door camerabeelden van de tegenover geparkeerde Tesla. Eén van de mannen reikt zijn hand door het raam van de auto en pakt spullen uit de auto. Dan worden de mannen gespot door camera’s in een feestzaal in Vinkeveen. Ze zijn duidelijk te herkennen aan kleding en postuur.

Omschrijving

Deze auto wordt daar geparkeerd door bezoekers van een feest in het Partycentrum. Deze bezoekers denken er verstandig aan te doen om hun spullen in de auto te laten in plaats van deze bij de garderobe af te geven.

Later die nacht, omstreeks 01:25 uur, loopt een groep mannen verdacht om deze auto heen. Wat deze mannen kennelijk niet in de gaten hebben is dat zij worden gefilmd door de camera’s van een Tesla personenauto. Deze staat geparkeerd tegenover de auto waarin wordt ingebroken.

Door de camera van die Tesla wordt vastgelegd dat de forse jongeman “iets” uit de auto pakt. Kort na de inbraak wordt door een camera van het partycentrum vastgelegd dat deze man het feest bezoekt wat daar op dat moment gaande is.