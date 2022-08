Brandstichting bestelbussen Driebergen

In Driebergen stonden eind juli ineens twee bestelbussen in lichterlaaie, de brand was aangestoken.

Omschrijving

In de nacht van zaterdag 30 juli op zondag 31 juli 2022 rond 03:30 uur werd door verschillende melders gebeld naar 112 dat er op de Drieklinken in Driebergen-Rijsenburg twee bestelbussen in brand zouden staan. Melders zouden hebben gezien en gehoord dat twee personen bij de voertuigen hadden gestaan en dat ruiten werden ingegooid. Vervolgens zou één van hen iets brandbaars in de voertuigen hebben gegooid waarna een steekvlam ontstond.

De brandweer en politie kwamen ter plaatse en zagen dat twee bestelbussen in brand stonden. Ze stonden geparkeerd naast het grote speelveld aan de Drieklinken. Volgens de bevelvoerder van de brandweer stonden de voertuigen in file geparkeerd en stonden beide voorkanten van de voertuigen in brand.