Overval tankstation Nieuwegein

Omschrijving

Het tankstation zit aan de Graaf Florisweg in Nieuwegein. Die ochtend opent de vrouw om 06:00 uur de shop en helpt een eerste vaste klant. Die klant vertrekt en even later wil de medewerkster buiten nog even een klusje doen.

Net op het moment dat zij zelf de deur wil opendoen, wordt de deur door twee jongens opengetrokken. Ze pakken haar hardhandig vast bij haar schouders en duwen haar naar de balie waar de kassa staat. Daar wordt zij zo hard tegen de grond geduwd dat zij hard met haar achterhoofd op de vloer terecht komt.

Ze sommeren haar om de la te openen waar de kassa in zit. Maar de medewerkster doet alsof zij bewusteloos is en ziet op dat moment niet precies wat de jongens aan het doen zijn. Wel hoort zij dat ze rommelen bij de kassa-lade. Maar die is niet zonder code open te krijgen. Dat is ze dus ook niet gelukt. Nadat ze wat rookwaar uit de kasten hebben getrokken vertrekken ze. De medewerkster ziet dat ze wegrennen richting de Wiersebrug.

De medewerkster heeft niet veel van ze kunnen zien. Ze hadden beiden een bivakmuts op. Waarschijnlijk zijn ze tussen de 18 en 23 jaar oud. Beiden hebben een tenger/smal postuur en waren in het donker gekleed. Voor zover bekend hadden ze geen wapens bij zich.