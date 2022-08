Zware mishandeling Delft

Omschrijving

Rond 02.30 uur liep het slachtoffer over de Buitenwatersloot in Delft toen hij op straat belaagd werd door vijf personen. Het slachtoffer is daarbij hard geslagen met een kettingslot, getrapt en geslagen. Het slachtoffer is vervolgens buiten bewustzijn geraakt en de groep is weggefietst en hebben hem in hulpeloze toestand achtergelaten. Het slachtoffer heeft tengevolge van deze zware mishandeling zwaar letstel opgelopen aan zijn gezicht en tanden. Het is het slachtoffer bekend dat beelden van deze mishandeling op sociale media zijn rondgegaan. De politie is ook nog op zoek naar deze beelden. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachten.