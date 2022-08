Bankhelpdeskfraude Waddinxveen

Omschrijving

Deze vertelde dat er zogenaamd een virus op haar computer zat en dat hij bij haar thuis zou langskomen om dit te verhelpen. Even later kreeg de bejaarde inwoonster bezoek en heeft zij aan deze zogenaamde medewerker haar pinpas afgegeven. In Nieuwerkerk aan de IJssel werd later door een onbekende man met deze bankpas gepind. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner.