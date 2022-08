Overleden Tomasz Jachowicz

Omschrijving

De politie onderzoekt of Tomasz door een misdrijf om het leven is gekomen. Op donderdag 18 augustus is Tomasz voor het laatst gezien in het Julianapark. Het onderzoek zal zich richten op de wijze hoe Tomasz om het leven is gekomen en hoe hij in het water is terechtgekomen. In de uitzendig wordt een foto van Tomasz getoond.