Mishandeling in Kroatië

Dinsdag 20 op 21 juli 2021 is een destijds 22 jarige man uit Delft mishandeld. De verdachte is vermoedelijk een Nederlandse man. De politie doet onderzoek.

Omschrijving

Het slachtoffer liep samen met een vriendin in de buurt van het busstation van Split. Daar werd zij rond middernacht aangesproken door een man met een Rotterdamse tongval. Al gauw begon die man te schelden. Ook al probeerde het slachtoffer de situatie nog te sussen, ineens werd hij keihard in zijn gezicht geslagen.

Opvallende sleeves

De dader is een grote gespierde man met een lichte huidskleur en opvallend witte tanden. Hij had toen kort donker haar en wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat. Op beide armen heeft hij sleeve-tattoos. Vermoedelijk heeft hij ook in zijn nek en op één van zijn kuiten tatoeages. Door zijn manier van praten vermoedt het slachtoffer dat hij uit Rotterdam of omgeving komt.

Seiko-horloge

Tijdens het uitdelen van de klap verloor de dader vermoedelijk zijn horloge, een Seiko, type Prospex Black Solar. Op het horloge is het DNA aangetroffen van een onbekende man, mogelijk de dader. Wie is de man die mét horloge naar Kroatië vertrok, maar zonder terugkeerde?

Feyenoord supporter

Volgens een aantal Nederlandse getuigen heeft de man eerder die avond ook ruzie met hen gezocht. Hij zou een Feyenoord supporter zijn.