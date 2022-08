Steekincident – PSV laan – Eindhoven

Een 41-jarige man uit Eindhoven raakte zaterdagnacht rond tien voor 1 zwaargewond doordat hij is neergestoken. Een motoragent vond het slachtoffer in de bosjes op de PSV-laan in Eindhoven. De politie zoekt getuigen.

Omschrijving

Steekincident

Toen een motoragent het slachtoffer vond heeft hij kunnen verklaren dat hij vanuit het centrum kwam en richting het kruispunt van de PSV-laan en Glaslaan ging. Vermoedelijk lag hij er al enkele uren. De man is zwaargewond en ligt momenteel nog in het ziekenhuis. De recherche doet volop onderzoek.

Getuigen

Hebt u iets gezien of heeft u camerabeelden in de omgeving van het incident? Dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.