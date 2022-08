Zware mishandeling - Vestdijk - Eindhoven

Het is zondagochtend rond 5.00 uur als het mis gaat op de Vestdijk in Eindhoven. Twee mannen (34 en 42 jaar) worden plots benaderd en zwaar mishandeld. Eerder op de dag bezochten zij de Amsterdam Pride. Wat een mooie afsluiting van de dag had moeten worden, eindigt helaas in het ziekenhuis. De politie zoekt getuigen van deze mishandeling.

Omschrijving

Zware mishandeling

De twee mannen gaan op zaterdag 6 augustus naar de Amsterdam Pride. Ze besluiten hun nacht af te sluiten in Eindhoven. Na wat drankjes in een café op Stratumseind lopen ze richting het Centraal Station via de Vestdijk. Het is dan al zondagochtend 5 uur geweest.

Ter hoogte van de ABN AMRO vindt er een woordenwisseling plaats tussen de slachtoffers en twee of drie jongemannen. De slachtoffers worden onmiddellijk geslagen en belanden op de grond. Het 34-jarige slachtoffer raakt dan bewusteloos en moet vervolgens naar het ziekenhuis. Beide slachtoffers herinneren zich niet veel van de mishandeling. De politie kan daarom uw hulp goed gebruiken bij de opsporing van de verdachten.

Getuigen en wegrennende mannen

Op camerabeelden is goed te zien dat twee mannen wegrennen richting het Centraal Station ten tijde van de 112-melding die de centrale ontvangt. Het is niet duidelijk of zij iets te maken hebben met het incident. Mogelijk zijn ze wel getuigen. De politie komt graag in contact met deze twee mogelijke getuigen om meer te weten over de mishandeling.

Het signalement:

- licht getint uiterlijk

- leeftijd tussen de 20 en 30 jaar

Bent u of kent u deze mannen? Neem dan contact met ons op. Dat mag ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Misschien zijn er meer getuigen die iets hebben gezien van de mishandeling op de Vestdijk (ter hoogte van de ABN AMRO) in Eindhoven. Hebt u iets gezien tussen 5.00 en 5.15 uur? Of hebt u meer informatie over deze zware mishandeling? Laat het ons weten! U kunt contact opnemen via 0900-8844, via het tipformulier of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).