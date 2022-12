Dwang - Akerkhof - Groningen

We hebben voldoende tips binnengekregen over het incident aan het Akerkhof in Groningen om verder te kunnen met ons onderzoek. Daarom hebben we de beelden verwijderd. We vragen iedereen die de beelden heeft gedeeld ook om de beelden te verwijderen. We bedanken iedereen die met ons meegedacht heeft in deze zaak.