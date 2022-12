Gestolen portemonnee - Bisonspoor - Maarssen

Op 15 november 2022 is er tussen 11:30 uur en 11:40 uur een portemonnee gestolen van een 82-jarige inwoonster van Maarssen. Bij een supermarkt op het Bisonspoor in Maarssen is vermoedelijk de pincode afgekeken van de vrouw.

Bij een supermarkt op het Bisonspoor in Maarssen is vermoedelijk de pincode afgekeken van de vrouw. Hierna is zij gevolgd tot haar appartementencomplex, waar de portemonnee afhandig is gemaakt na een afleidingsmanoeuvre. Met de pinpas die in de portemonnee zat is vervolgens geld gepind op de Kanaalstraat in Utrecht.