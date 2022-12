Mogelijke brandstichting Oude Aa Breukelen

Laatste update: 13-12-2022 | 14:53 Zaaknummer: 2022365442 Datum delict: 08-12-2022 Plaats delict: Breukelen

In de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 december was er een grote brand in een woning aan de Oud Aa in Breukelen. In januari werd de 67-jarige bewonder zodanig mishandeld door inbrekers dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Nu brandde zijn huis volledig af. Nader onderzoek moet uitwijzen of er opzet in het spel is. De politie is op zoek naar camerabeelden. Of misschien weten hebben mensen die bewuste nacht wel iets opvallends gezien of gehoord.