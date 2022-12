Zware mishandeling Herenstraat Nieuwegein

Op vrijdagavond 22 april 2022 ontstond een massale vechtpartij in de omgeving van een eetcafe aan de Herenstraat in Nieuwegein. Meerdere personen waren hierbij gewond geraakt. Een aantal verdachten werden op heterdaad aangehouden en zijn allen inmiddels weer vrij. De recherche is nog wel op zoek naar één specifieke verdachte. En dat gaat om de man in het roze t-shirt. Hij wordt er van verdachte meerdere personen met een soort slagvoorwerp te hebben geslagen. Wie is deze man?

Omschrijving

Vrijdagavond 22 april rond 19:10 uur hoorden agenten via het operationeel centrum dat er een vechtpartij gaande was op de Nedereindseweg/'t Sluisje in Nieuwegein. De groep zou bestaan uit twintig personen, die zich zou verplaatsen naar de Dorpskerk op de Nedereindseweg. Het operationeel centrum gaf aan dat er werd gestoken en dat er een persoon geschopt werd tegen zijn hoofd.

Omstreeks 19:13 uur reden de agenten vanaf de Zwanenburgstraat, de Nedereindsweg op. Ze zagen aan het einde van de Nedereindseweg, ter hoogte van 't Sluisje een groep van ongeveer vijfentwintig mensen op straat staan/rennen.

Ter hoogte van de Nedereindseweg 2,zagen de agenten een paar mannen aan komen lopen. Een van de mannen werd ondersteund door een vriend. De man bleek te zijn gestoken. Er werd direct een ambulance erbij gehaald, die waren snel ter plaatse. Op het moment dat de jongen in de ambulance werd gezet, kwam er iemand aangelopen en meldde dat er nog een slachtoffer was met een steekwond.

Een getuige zag eerder dat twee mannen op de Nedereindseweg ruzie hadden en elkaar sloegen. Door anderen werden zij uit elkaar gehaald waarna vier mannen achter een andere man aan renden. Nadat deze man op de grond was gevallen, zag de getuige dat één van die vier mannen een zwaar voorwerp, met daaraan een touwtje, in zijn hand had en daarmee de liggende man op zijn hoofd sloeg. Deze slaande man had een roze t-shirt aan. Het slachtoffer rende daarna steakhouse Sphinx binnen. Daar bleek hij ook een steekwond in zijn rug te hebben.