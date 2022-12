Verdachten gezocht straatroof Amsterdam Centraal Station

Omschrijving

Op maandag 11 juli rond 06.55 uur gaat het slachtoffer met de roltrap naar beneden in het Amsterdam Centraal Station. Twee onbekende mannen lopen achter hem aan. Eenmaal beneden wordt het slachtoffer aangesproken door verdachte 1 die hem om een sigaret vraagt. Daarna voert deze verdachte een zogenaamde voetbaltruc uit. Kennelijk heeft deze truc niet het gewenste resultaat, want daarna trekt verdachte 2 de ketting van de hals van het slachtoffer. Vervolgens rennen de verdachten via de roltrap weer omhoog en vluchten. De gestolen ketting is van goud en heeft een gouden hanger met embleem van de hindoeïstische god Krishna. Het sieraad heeft voor het slachtoffer een bijzondere betekenis en grote waarde. De twee verdachten zijn op beeld vastgelegd.



Signalement verdachte 1

- Man

- Ongeveer 16 tot 20 jaar oud

- Licht getinte huidskleur

- Kort, donker haar met kleine krulletjes

- Droeg een rood/zwarte rugzak

- Droeg een donkere baseball-jack met rode letters “Bulls” erop

- Droeg een lichte spijkerbroek met witte sneakers



Signalement verdachte 2

- Man

- Ongeveer 16 tot 20 jaar oud

- Licht getinte huidskleur

- Blauwe pet van Nike

- Blauw vest van Olympique Marseille, met links op de borst het logo van Adidas

- Donkere broek

- Donker gekleurde sneakers



Herkent u de verdachten(n) of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in op www.politie.nl. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.