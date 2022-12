Bankhelpdeskfraude – Rotterdam - Oostplein

Omschrijving

Het slachtoffer ontving een valse e-mail van de bank waarin hem werd verteld dat zijn rekening was geblokkeerd en wat hij moest doen om deze rekening weer te deblokkeren. Nadat het slachtoffer deze stappen had doorlopen, werd hij telefonisch benaderd met het verhaal dat hij nieuwe bankpassen aan moest vragen en dat zijn huidige bankpassen en pincodes, en de apparatuur waarmee hij heeft ingelogd bij de bank, afgegeven moesten worden bij een bankmedewerkster aan de deur. Deze zogenaamde medewerkster stond even later aan de deur bij het slachtoffer om deze spullen op te halen. Ongeveer een kwartier later werd er door een jonge blonde dame met de pinpas van het slachtoffer geld opgenomen bij de Albert Heijn in de Markthal in Rotterdam. Op de beelden zien we deze jonge blonde dame de Albert Heijn binnenlopen waarna ze uiteindelijk tegoedkaarten afrekent bij de servicebalie.