Bankfraude - Apollostraat - Asten

Laatste update: 01-12-2022 | 10:31 Zaaknummer: 2022183324 Datum delict: 06-08-2022 Plaats delict: Asten

BANKPAS FRAUDE Slachtoffer is gebeld door een zogenaamde medewerker van de Rabobank. Deze gaf aan dat hij al twee keer aan de deur was geweest om de bankpas van meneer om te wisselen. Slachtoffer gaf zijn bankpas af aan de man. Later zijn er verschillende transacties gedaan met de bankpas van slachtoffer. Zoon van slachtoffer werd gebeld door de bank of dit wel klopte, waardoor de fraude werk ontdekt.