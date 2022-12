Woningoverval - Grevenschutweg - Valkenswaard

Op maandag 8 augustus wordt een ouder echtpaar kort na middernacht in hun huis aan de Grevenschutweg in Valkenswaard overvallen. De man des huizes staat oog in oog met twee overvallers. Ze mishandelen hem, maar door het dappere optreden van de vrouw vluchten de overvallers weg, zonder buit. We hebben beelden van de mogelijke daders.

Omschrijving

Als er iets na middernacht een ruit wordt ingegooid gaat de man kijken wat er aan de hand is. Hij staat vervolgens oog in oog met twee overvallers en zij mishandelen hem. De overvallers willen 'codes', maar in het huis is geen kluis of iets met een code. De vrouw komt op het rumoer af en overvalt de overvallers en gaat hen te lijf. Hierop gaan de overvallers er vandoor, zonder buit.

Opmerkelijk

Voor de overval zijn er nog wat opmerkelijke dingen gebeurd. Op 17 juli is dit echtpaar namelijk slachtoffer geworden van spoofing. Iemand kwam naar hun huis om de bankgegevens op te halen. Ze namen ook andere goederen mee. Ook hier zoeken wij meer informatie. Weet u iets? Laat het dan weten! (zaaknummer: 2022153566).

Een paar weken later gebeurd er weer iets opmerkelijks. Op 31 juli ziet de man namelijk twee jongemannen bij hun huis. Hij denkt er eentje te herkennen als de nepbankmedewerker van de spoofingzaak hiervoor. Hij belt zijn buurman en die neemt polshoogte. Hij filmt daarbij ook de twee mannen. Ook al zijn zij niet meteen verdachten, we moeten ze spreken. Al was het maar om uit te sluiten dat ze er mee te maken hebben. Herken jij ze? Neem dan ook contact met ons op. (zaaknummer 2022165877).



Het zou kunnen dat de daders van de spoofing, ook achter de overval zitten. Heeft u informatie over de overval, spoofing of verdachte situatie bij het huis op de Grevenschutweg in Valkenswaard? Dan kunt dat doorgeven via de tiplijn op 0800 6070. Uiteraard kan dat ook anoniem. Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Of ga naar de website en geef uw tips door.