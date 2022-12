Zware mishandeling - Rechterstraat - Boxtel

Omschrijving

Als een troep hyena’s stormen de jongeren op het slachtoffer af en beginnen te trappen, schoppen en slaan waar ze maar kunnen. Het slachtoffer loopt daardoor een verbrijzelde pols op. Het zijn wat chaotische beelden, dus we proberen de daders die de politie zoekt er uit te pikken. Heeft u een vermoeden wie dit kunnen zijn? Heeft u andere tips die kunnen helpen de daders van dit zinloze geweld op te sporen? Neem contact op via 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.