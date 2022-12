86-jarig slachtoffer van babbeltruc

Omschrijving

Dinsdagochtend 28 juni wordt het slachtoffer uit haar bed gebeld door een man die zegt van de bank te zijn. Hij vertelt dat er iets is gebeurd met haar rekening en daarom iemand bij haar langs moet komen. Een half uur later staat er inderdaad iemand voor de deur van het slachtoffer. Hij overtuigt haar ervan om haar pinpas en pincode aan hem te geven, zogenaamd zodat hij het probleem kan oplossen. Zodra de bankpas en de bijbehorende pincode binnen is, vertrekt de man weer.



Nog geen uur later neemt de verdachte op de beelden, met haar bankpas geld op bij een pinautomaat aan het Osdorpplein. Ook koopt hij bij een drogist aan het Osdorpplein voor ruim 1600 euro aan cadeaubonnen.



Pas wanneer het slachtoffer bij een bekende haar verhaal doet, komt het besef dat zij slachtoffer is geworden van een babbeltruc. Ze is bestolen voor ruim 2500 euro. Maar ook qua veiligheidsgevoel heeft dit veel impact op haar gehad.



Signalement verdachte

In deze zaak is er sprake van in ieder geval één verdachte (de man die geld opneemt met de bankpas). Het is niet zeker of de man die het geld opneemt ook de man is die de bankpas van de vrouw heeft meegenomen bij de babbeltruc. We richten ons daarom primair op de verdachte die op de camerabeelden te zien is. Zijn signalement is:

- Man

- Lichte huidskleur

- Slank postuur

- Zwart tasje kruislings over zijn schouders

- Een spijkerbroek

- Witte bovenkleding

- Licht grijs petje met een Yankees-embleem erop



Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.