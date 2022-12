Brandstichting auto Strausslaan Den Haag

Op vrijdag 12 augustus rond 03.15 uur is een auto op de Strausslaan in Den Haag in de brand gestoken.

Omschrijving

Door middel van een projectiel werd de auto opzettelijk in de brand gezet. Mogelijk is deze brandstichting het gevolg van een wraakactie. De brand zorgde voor grote paniek bij de bewoners, omdat de auto tussen geparkeerder auto's stond en vlakbij andere woningen. Tevens ligt er in de directe omgeving een verpleegtehuis. Geschrokken bewoners proberen de brand te blussen maar dat lukt niet. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee mannen op een scooter/motor komen aanrijden. De bestuurder blijft wachten en de passagier loopt in de richting van de desbetreffende auto. Vervolgens wordt de nacht verlicht door een felle lichtflits en komt deze man terug rennen naar de scooter/motor.