Dubbele moord Laan van Noi Den Haag in 1994

Omschrijving

De politie treft op straat een zwaar gewoonde man aan. Het gaat om de 20-jarige Tamer El Atar. De man wordt met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Op de eerste verdieping van de grillroom wordt nog een zwaar gewond slachtoffer aangetroffen het is de 45-jarige Sayed El Youssef. Helaas hebben de twee mannen bij de politie geen verklaring meer kunnen afleggen. De 20-jarige Tamer is twee dagen later aan zijn verwondingen overleden en de 45-jarige Sayed overleed een half jaar later. Sayed was de eigenaar van de grillroom Kamel die elke dag om 16.00 uur open ging. Tamer heeft tussen 12.00 uur en 13.00 uur iemand binnengelaten en in dat uur heeft iemand hem met een stomp voorwerp op zijn hoofd geslagen. Voor een nabij gelegen bloemist is Tamer op de grond neergestort.

Later werd boven de grillroom Sayed met een hoofdwond en buiten westen aangetroffen. Het motief van deze dubbele moord is nog steeds onduidelijk maar kan liggen in een roof, afpersing, ruzie of een een zakelijk geschil. Wijkagenten van politiebureau Overbosch en rechercheurs van het Cold Case team gaan in deze zaak samenwerken in de hoop dat zij in deze zaak na 28-jaar nog tips kunnen krijgen. Het is nooit te laat om te praten. In de uitzending uitgebreid aandacht voor deze zaak.