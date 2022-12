Wie beschoot woningen Spijkenisse en Krimpen?

In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 november, rond 2.15 uur, kregen agenten de melding dat er een harde knal was gehoord en dat er een raam was gesneuveld bij een woning op de Gouwestraat in Spijkenisse. Agenten gingen direct op de melding af en zagen een gat in het raam naast de deur. Ook was de deur beklad met graffiti. In de woning zijn sporen veiliggesteld waaruit blijkt dat er daadwerkelijk geschoten is.

Omschrijving

In de nacht van vrijdag op zaterdag, even na 01.30 uur, schrok een bewoonster aan het Acacia in Krimpen aan den IJssel wakker van een knal. Toen ze ging kijken zag ze dat er op haar woning geschoten was. Niemand raakte gewond. De sporen zijn veiliggesteld, het incident wordt onderzocht. Er is nog niemand aangehouden.

In juli van dit jaar was de woning aan de Acacia ook al twee keer doelwit van beschietingen. Er werd een verband gezien bij een aantal andere aanslagen op woningen. Daarom werd toen een groot onderzoeksteam op de zaken gezet. De reeks aanslagen stopte en het team werd afgeschaald. Maar na de recente beschietingen maakt het onderzoeksteam een doorstart. Op verschillende woningen zijn maatregelen genomen om meer aanslagen te voorkomen. De huizen aan de Acacia in Krimpen en de Gouwestraat in Spijkenisse zijn bestuurlijk gesloten, de bewoners hebben een ander onderkomen moeten zoeken.



Tot op heden vielen er bij deze aanslagen geen gewonden maar het risico dat de daders nemen door woningen te beschieten is enorm. Dit geweld moet stoppen. Iedereen die informatie heeft wordt daarom opgeroepen om zich te melden. Dat kan ook anoniem of via een vertrouwelijk gesprek met team criminele inlichtingen.

