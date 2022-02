Overval supermarkt Utrechtseweg Heelsum

Omschrijving

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u woensdag 16 februari iets gezien dat mogelijk met de overval te maken heeft of heeft u meer informatie? Geef het door via onderstaand tipformulier. Als u liever anoniem informatie met ons deelt, kun u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

Vragen:

- Wie heeft iets gezien dat mogelijk met de overval te maken heeft?

- Wie heeft meer informatie over deze overval?