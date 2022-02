Vrouw opgelicht voor meer dan 3.500 euro

Op donderdagmiddag 16 december 2021 wordt een 79-jarige vrouw uit IJsselstein gebeld door een zogenaamde bankmedewerker, die vertelt dat haar oude bankpassen moeten worden vervangen. Een koerier in een Post NL jas komt de passen later die middag ophalen. Pas na enkele dagen ontdekt het slachtoffer dat meer dan 3500 euro van haar bankrekeningen is opgenomen. Van die geldopnamen zijn zeer goede beelden. De pinner draagt weliswaar een mondmasker, maar komt toch behoorlijk herkenbaar in beeld.

Omschrijving

Rond het middaguur krijgt een 79-jarige vrouw uit IJsselstein een telefoontje van een man die zegt van haar bank te zijn en die meldt dat haar bankpassen moeten worden vervangen. Er zou een koerier komen om haar oude bankpassen op te halen en haar nieuwe bankpassen zouden een dag later worden geleverd. Na de benodigde informatie te hebben uitgewisseld hing de zogenaamde bankmedewerker op. Het gesprek had in taal zo’n tien minuten geduurd.



Tussen half vijf en kwart voor vijf die middag verschijnt wordt er bij de woning van de IJsselsteinse aangebeld. Er staat een koerier met een Post NL-jas voor de deur die haar bankpassen en cardreader meeneemt. Deze zogenaamde koerier is een licht getinte jongeman van tussen de 20 en 25 jaar, slank tot normaal postuur, kort donker krullend haar



Als zij na enkele dagen nog steeds geen nieuwe bankpassen heeft ontvangen, ruikt de IJsselsteinse onraad. Dan blijkt dat er grote bedragen, in totaal meer dan 3500 euro, van haar rekeningen zijn opgenomen. Dat geld blijkt bij meerdere pintransacties op donderdag 16 december rond 17.00 uur bij een geldautomaat aan de Benschopperstraat in IJsselstein te zijn opgenomen.



Van die pintransacties zijn beelden. Daarop komt een verdachte in beeld die qua signalement overeenkomt met de zogenaamde koerier, alleen draagt hij nu geen PostNL jas, maar een groene gewatteerde jas.