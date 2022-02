Diefstal opvallende fiets

Laat het ons weten via het tipformulier.

Aan het begin van dinsdagavond 30 november wordt een afgesloten fiets uit de voortuin van een woning aan het Tolgaardserf in Houten gestolen. Het betreft een zeer opvallende kindermountainbike met zeer grote wielen. De vader van het 9-jarige slachtoffer gaat in de omgeving van de diefstal informeren en haalt zo bewakingsbeelden boven water, waarop de fietsendief op het Richterserf met de net gestolen fiets is te zien.

Omschrijving

Op dinsdagmiddag 30 november gaat een 9-jarige jongen uit Houten bij een vriendje spelen, die aan het Tolgaarderserf in Houten woont. Hij zet rond kwart over vier zijn spiksplinternieuwe mountainbike in de voortuin en doet hem op slot.

Na leuk bij zijn vriendje te hebben gespeeld, wil de 9-jarige jongen rond half zeven naar huis gaan, maar ziet tot zijn grote ongeloof dat zijn fiets uit de voortuin is gestolen. Hij loopt naar huis, vertelt zijn ouders wat er is gebeurd en is ontroostbaar.

Zijn vader gaat niet bij de pakken neerzitten, maar gaat in de omgeving van het Tolgaardserf informeren of mogelijk iemand een bewakingscamera heeft, waarop de diefstal is vastgelegd. Zijn inspanningen blijken niet voor niets: de fietsendief blijkt met de net gestolen fiets op het Richterserf te zijn vastgelegd.

De fiets is een mountainbike, een kinderfiets, merk Volare (merk staat opvallend groot op de onderste stang van het frame), type Rocky 24 (staat op de bovenste stang van het frame en op de voorvork), met opvallend grote 24 inch wielen. Het frame en het voorwiel zijn zwart, maar de voorvork, het voorspatbord en de achtervelg zijn fel blauw. Het zadel is aan de bovenzijde zwart en aan de onderzijde fel blauw. De fiets heeft schijfremmen.

Wij tonen beelden van de opvallende gestolen fiets en van de fietsendief die er met het trotse bezit van het 9-jarige slachtoffer vandoor gaat.