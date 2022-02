Straatroven Bilthoven

In een korte tijd zijn er in Bilthoven vier berovingen geweest. In alle gevallen werden de slachtoffers met een steekwapen bedreigd en reden de verdachten weg in een grijze Volkswagen Golf. De recherche houdt er rekening mee dat de zaken een verband hebben en vraagt een specifieke getuige zich te melden.

Omschrijving

In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 februari worden een 18- en 19-jarige jongeman uit Den Dolder en Bilthoven rond vijf voor drie op de Gezichtslaan in Bilthoven beroofd. Twee inzittenden van een grijze Volkswagen Golf bedreigen hen daarbij met een steekwapen en gaan er met een telefoon en portemonnee vandoor. De Golf wordt bestuurd door een derde verdachte.

Een nacht later wordt rond 01.00 uur een 15-jarige jongen uit Bosch en Duin op de Julianalaan in Bilthoven van zijn jas en telefoon beroofd. Ook hij wordt door twee straatrovers met een steekwapen bedreigd, waarna de twee er in een grijze Volkswagen Golf vandoor gaan. Deze Golf wordt bestuurd door een 3e verdachte.

Getuige gezocht

Een man met een baard, die bij de tweede beroving langs fietste, heeft het slachtoffer gevraagd of het goed met hem ging, maar is vervolgens door gefietst. De politie is op zoek naar deze getuige. Als je getuige was van deze beroving, neem dan contact op via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.

Nieuwe aangifte

Na deze straatroven zijn er twee nieuwe aangiften bij gekomen, die lijken op de werkwijze van de straatroof op De Gezichtslaan en de Julianalaan.

Gezien een groot aantal overeenkomsten tussen de beide straatroven, houdt de recherche er sterk rekening mee dat het om dezelfde dadergroep gaat.