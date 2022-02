Winkel steelt grote hoeveelheid make-up

Omschrijving

Aan het eind van de middag van woensdag 5 januari ziet een medewerkster van de Kruidvat aan de Stellingmolen in Houten dat meerdere stellingen met de duurdere merken make-up grotendeels leeg zijn, terwijl zij weet dat er die dag zeker niet van die grote aantallen zijn verkocht. Bij het bekijken van de bewakingsbeelden blijkt wat er is gebeurd:

Vlak voor vijf voor half vijf komt een man met twee rode Kruidvattassen de winkel binnen. De tassen staat wat bol en lijken dus al gevuld te zijn. Vermoedelijk was dit niet het geval, maar waren beide tassen geprepareerd.

Op de beelden is te zien dat de man een half uur in de winkel is. Hij heeft een winkelmandje gepakt, waarin hij wat spullen uit de winkel legt. Vervolgens loopt hij veelvuldig op de afdeling van de duurdere make-up rond. Als er geen mensen in de directe buurt zijn, pakt hij de make-upartikelen uit de stelling en doet die meteen in de twee tassen. Zonder iets af te rekenen, verlaat hij de winkel.

Uit inventarisatie blijkt dat hij make-up heeft gestolen van L’Oreal, Maybelline en Max Factor. Het gaat daarbij vooral om lippenstift en foundation variërend in prijs van 13,99 tot 74,95 euro. In totaal maar liefst bijna 90 stuks en voor een bedrag van ruim 3600 euro.