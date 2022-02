Winkeldief steelt dure jassen

Omschrijving

Op zaterdagmiddag 30 oktober ziet een medewerker van Zwerfkei Buitensport aan de Jaap Bijzerweg in Woerden dat er uit een stelling met exclusieve jassen van het merk Arc‘Teryx meerdere jassen zijn verdwenen, terwijl hij weet dat die jassen die dag niet zijn verkocht. Om na te gaan wat er is gebeurd, kijkt hij de bewakingsbeelden terug.

Op de bewakingsbeelden is te zien dat rond tien voor één die middag een man met een grote donkere rugzak op zijn rug de winkel binnenkomt. Hij loopt eerst een rondje door de winkel, maar gaat dan naar de stelling met de exclusieve Arc’Teryx-jassen in de prijsrange van 599 tot 800 euro. Hij pakt vijf jassen uit de stelling en pakt ook nog een broek van een andere stelling. Met die zes artikelen loopt hij naar een pashokje. Even later komt hij uit het pashokje, maar heeft dan alleen nog de broek in zijn handen. De vijf jassen heeft hij dus in zijn rugzak gepropt. Hij hangt de broek terug en loopt een rondje door de zaak, waarbij hij van de eerste verdieping naar beneden gaat, maar vervolgens weer naar eerste verdieping. Op de eerste verdieping opent hij een nooddeur, verlaat het winkelgedeelte en loopt daar de trap af naar beneden en verlaat, zonder de jassen ter waarde van ruim 3300 euro af te rekenen, het pand. Normaalgesproken gaat er altijd direct een alarm af als er een nooddeur wordt geopend, maar door een technische storing gebeurt dat nu niet. Vanzelfsprekend is de storing meteen daarna verholpen.