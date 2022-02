Woninginbraak Hekendorp

Terwijl een vrouw van in de 80 uit Hekendorp een paar nachtjes doorbrengt in een verzorgingshuis, grijpen twee inbrekers hun kans om toe te slaan op haar woonadres. Ze halen het hele boel overhoop en maken een portemonnee en een aantal horloges buit. Van de verdachten zijn beelden. Helaas slechte kwaliteit. Maar mogelijk herkent iemand de stemmen of het signalement van de twee samen.

Omschrijving

De vrouw woont aan de Hekendorpse Buurt in Hekendorp, dat ligt vlakbij Oudewater. Als haar zoon en schoondochter op een ochtend een kijkje gaan nemen bij het huis, om te kijken of alles oke is, zien ze dat er is ingebroken en dat het hele huis is doorzocht.

In de woning van de vrouw hangen meerdere beveiligingscamera's en daarop is te zien dat er twee mannen inbreken in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 november, rond kwart over drie. De beelden zijn helaas niet van heel goede kwaliteit, maar we laten ze u toch zien, én horen, want er is ook geluid opgenomen. Wie weet brengt het u toch op een idee wie de inbrekers kunnen zijn.