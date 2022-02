Afpersing Alphen aan den Rijn

Een 18 jarige vrouw uit Gouda is in 2019 een man tegen gekomen tijdens het uitgaan.

Toen de man een foto openbaar dreigde te maken werd de relatie grimmig. Als de vrouw deze publicatie wilde voorkomen moest zij een telefoon abonnement afsluiten. Op woensdag 23 juni heeft de 18- jarige vrouw bij een winkel in Alphen aan den Rijn een mobiele telefoon van het merk Apple Iphone 12 voor de man aangeschaft. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze man. De man heeft zich Derrel genoemd.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.