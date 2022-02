Vermissing 20-jarige Martina Ragazzo Scheveningen

Sinds maandag 17 januari wordt de 20- jarige Martine Ragazzo vermist. Martina is op 22 augustus 2001 in Milaan geboren en woont sinds begin september in Nederland.

Omschrijving

De laatste plek waar Martina nog is gezien is de Boulevard in Scheveningen. Dat was in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 januari rond 00.30 uur. Die avond heeft zij nog rond 22.00 uur telefonisch contact gehad met een vriend. Op dinsdag 18 januari rond 06.45 uur worden er spullen van Martina vlakbij de vloedlijn in Scheveningen aangetroffen. Tot op heden hebben we niets meer van haar waargenomen. Het onderzoeksteam wil iedereen vragen die voor de verdwijning van Maria haar nog hebben gezien of geproken zich te melden. In de uitzending worden foto's van Martina en haar aangetroffen persoonlijke spullen getoond.