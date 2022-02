Bekladdingen overheidsgebouwen

De gebouwen waren beklad met een roodkleurige substantie. Het zag er uit als bloed en de bedoeling was waarschijnlijk sowieso dat het daar op moest lijken. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van drie personen die de gebouwen daadwerkelijk bekladden. .

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.