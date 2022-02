Onderzoek overleden man Wattstraat Den Haag

Omschrijving

Het betreft de 69- jarige Charles Hendriks die bekend staat als een fijne buurtbewoner. Toen de hulpdiensten arriveerden is er een burgerhulpverleenster in de woning geweest. De politie is naar deze hulpverleenster op zoek. De hulpverleenster is via Hartslag.nu opgeroepen. Op maandag 13 december heeft de politie een 40- jarige man uit Den Haag aangehouden. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze verdachte. Hij is onherkenbaar gemaakt omdat zijn identiteit bekend is. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat de verdachte zijn kleding en schoenen heeft gedumpt. De politie wil ook meer over de schoenen weten. Het gaat om zwartkleurige Adidas schoenen van het model Supernova Sequence. Dat model wordt niet meer gemaakt en de politie wil graag in contact komen met leveranciers of winkeliers die nog de beschikking hebben over deze schoen van maat 10,5 of 45 1/3.