Beroving Stieltjesstraat Den Haag

Op zondag 19 september is een vrouw in de Stieltjesstraat in Den Haag beroofd van haar tas.

Omschrijving

Deze vrouw had via TikTok een afspraak gemaakt om voor een bedrag van 700 euro make up te kopen. De afspraak vond plaats in een flat in de Stieltjesstraat bij een woning op de 12e verdieping. Helemaal op de bovenste verdieping wordt ze door een man hardhandig beroofd van haar rode tas. Het slachtoffer is zeer waarschijnlijk in de val gelokt door middel van een aantrekkelijke make up aanbieding. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de man.