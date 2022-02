Aanranding - Burchtplein - Oss

We zijn op zoek naar een man die een medewerkster van een supermarkt in Oss onzedelijk betastte.

Omschrijving

Wie is deze man die in een supermarkt in Oss een medewerkster onzedelijk betastte en haar mogelijk ook nog heeft gefilmd. Zo'n daad heeft vaak een enorme impact op het slachtoffer en daarom moet hij gevonden worden voordat hij mogelijk nog meer slachtoffers maakt. We hebben dus maar: wie is hij? De man draagt een camouflagebroek.