Bankpasfraude - Heggestraat - Geldrop

De bankpas werd dezelfde dag nog weggenomen van het slachtoffer, een 33-jarige man uit Geldrop.

We weten niet of de man op de beelden ook de bankpas heeft gestolen, wel staat hij hier met die bankpas geld op te nemen en pleegt zodoende bankpasfraude. We zijn naar hem op zoek en jullie kunnen daarbij helpen.

Wie (her)kent hem of weet waar we hem kunnen vinden? Als je informatie hebt, deel die dan met ons. Dat kan hier online door het tipformulier in te vullen of bel de tiplijn 0800-6070. Liever anoniem je informatie delen, dat kan via 0800-7000.