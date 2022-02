Overval supermarkt - Woenselsestraat - Eindhoven

Omschrijving

De dader kwam rond 18.30 uur de supermarkt binnen en ging naar de servicebalie. Daar bedreigde hij het aanwezige personeel met een steekwapen en hij dwong één van hen om geld uit de kassa af te geven. De dader ging er daarna vandoor en rende de winkel uit naar de Dr. Cuijperslaan, mogelijk in de richting van de Thorvaldsenlaan. Politie-eenheden hebben nog naar hem gezocht, maar vooralsnog ontbreekt van hem echter elk spoor. Er raakte bij de overval gelukkig niemand gewond. We hebben de eerste opvang van betrokkenen verzorgd en hoorden getuigen. Natuurlijk stelden we beschikbare camerabeelden veilig voor het onderzoek.



Signalement en tips

De dader is een blanke man met blauwe ogen. De man had ene normaal postuur en was ongeveer 1.75 a 1.80 eter groot. Hij droeg een donkere, vermoedelijk blauwe jas met capuchon en een zwarte broek met wit aan de zijkant. Hij had een plastic tasje bij zich, waar het geld in werd gedaan. Bent u getuige geweest van de overval en hebben we nog niet met u gesproken? Hebt u de dader op zijn vlucht gezien en weet u waar hij naartoe is gerend? Hebt u mogelijk een vermoeden wie de dader zou kunnen zijn? Neem dan contact op met de recherche in Eindhoven via het landelijk politienummer 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. U kunt ook het tipformulier invullen.