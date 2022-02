Spoofing - Hudsonlaan - Eindhoven

In september 2021 is een hoogbejaarde man telefonisch benaderd door een zogenaamde ‘bankmedewerker’ van de ING. Er zouden volgens de bankmedewerker frauduleuze handelingen zijn verricht met de rekening van de hoogbejaarde man.

Omschrijving

De hoogbejaarde man schrok hier van en werd vervolgens met listige kunstgrepen bewogen tot afgifte van zijn pincode en bankpas, die bij hem thuis werd opgehaald door een handlanger van de 'bankmedewerker'. Daarna is er door de man op de foto's gepind met de bankpas en raakte de hoogbejaarde man in één klap zijn geld kwijt. Zo laf dit dus wij zijn dan ook op zoek naar de pinner hier in beeld. We hopen hem met jullie hulp te vinden. Herken jij hem?