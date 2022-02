Wie pinde met gestolen bankpas van oudere vrouw?

Omschrijving

Op zaterdag 11 september 2021 wordt een 74-jarige vrouw uit Dordrecht zogenaamd gebeld door de bank. Er zou wat mis zijn met haar bankrekening en om dat probleem op te lossen biedt ‘’de bank’’ aan dat er iemand langs komt om te helpen. Even later verschijnt er inderdaad een jongeman aan de deur, hij vertelt de vrouw dat zij haar bankpas en de pincode in een envelop moet stoppen om aan hem mee te geven. De mevrouw geeft haar pas mee. Op het moment dat de jongeman de flat waar mevrouw woont uit rent, komt de dochter van het slachtoffer aan. Zij vertrouwt het niet en vraagt haar moeder wat er aan de hand is. Al snel wordt duidelijk dat mevrouw is opgelicht, en ondanks dat haar dochter zo snel mogelijk de rekening en de pas van haar moeder probeert te blokkeren heeft de verdachte al een flink bedrag opgenomen van haar rekening.