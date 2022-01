Insluiping bouwkeet Woerden

Op donderdagmiddag 14 oktober vindt kort na vier uur een insluiping in een grote bouwkeet aan de Houttuinlaan in Woerden plaats. De insluiper steelt twee laptops en een telefoon. Een getuige ziet dat de verdachte na de insluiping op een tegenovergelegen parkeerplaats (Polanerbaan) in een zilverkleurige Opel Corsa stapt en wegrijdt.

Omschrijving

De hoofduitvoerder bekijkt de bewakingsbeelden. Daarop ziet hij dat om 16.07 uur een man de bouwkeet binnenkomt, die daar zeker niet thuishoort. Op de beelden is te zien dat hij nog geen twee minuten later, om 16.08 uur de bouwkeet via dezelfde deur verlaat. Bij binnenkomst heeft de man een ogenschijnlijk lege platte rugzak op zijn rug. Als hij de bouwkeet verlaat, lijkt zijn rugzak gevuld en hij houdt een rechthoekig voorwerp onder zijn jas, kennelijk zitten in de rugzak en onder zijn jas de gestolen spullen. Hij loopt met versnelde pas naar de tegenovergelegen aan de Polanerbaan gelegen parkeerplaats. Uit een getuigenverklaring blijkt dat hij daar (buiten beeld) in een zilverkleurige Opel Corsa stapt. De Corsa komt in beeld als die vanaf het parkeerterrein de doorgaande weg oprijdt. Jammer genoeg komt het kenteken niet herkenbaar in beeld.