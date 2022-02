Diefstal - Molenwieken - Veghel

Veghel - Op 24 november 2021, tussen 11:40 uur en 12:15 uur, vond er een winkeldiefstal plaats bij de ICI Paris XL in Veghel. Beide verdachten werden via het camerasysteem vastgelegd. Herkent u één of beide verdachten?

Omschrijving

Beide verdachten liepen de ICI Paris XL binnen en werden door het camerasyteem vastgelegd. Ook de diefstal werd vastgelegd. De verdachten konden helaas ontkomen maar ze staan allebei op beeld. Herkent u één of beide verdachten? Schroom niet en bel ons via de tiplijn 0800-6070 of geef het door via het tipformulier. Anoniem kan uiteraard ook via telefoonnummer 0800-7000.