Mishandeling en poging inbraak Montfoort

Rond 20.30 uur komt de medewerker van het autobedrijf op de Heeswijk aan bij het bedrijf. Hij ziet direct dat er is geprobeerd om bij het bedrijf in te breken. Verder ziet hij een voor hem onbekende man op het terrein. Wanneer hij deze man aanspreekt, komt er een tweede persoon naar ze toegelopen. De medewerker krijgt klappen van beide personen en raakt hierdoor gewond. Na deze mishandeling vluchtten de daders er vandoor.

Vragen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.