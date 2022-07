Inbrekers schieten op bewoner in Maarssen

In de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 juli breken twee mannen in bij het voormalige klooster op buitenplaats Doornburgh. Op de eerste verdieping van het gebouw wonen kunstenaars. Eén van hen betrapt de inbrekers en die lossen een schot.

Uit onderzoek is gebleken dat ze het terrein hebben verlaten door over een muurtje te klimmen en gevlucht zijn via de het straatje 'Achter Raadhoven'.

Rond 03.40 uur worden de bewoners van het klooster wakker van lawaai. Ze gaan erop af en zien twee in het zwart geklede mannen op de eerste verdieping. Eén van de bewoners gaat op ze af. Als hij beneden is wordt hij bedreigd door de inbrekers en die lossen daarbij zelfs een schot. De bewoner staakt de achtervolging en de inbrekers gaan ervandoor.

Vragen

Weet u iets van deze inbraak of over de daders? Heeft u iets opvallends of verdachts gezien in de dagen voor 5 juli?