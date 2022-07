Wie is deze vrouw die een auto bekrast?

Op 10 april 2022 pleegt een vrouw een vernieling aan een auto die geparkeerd staat nabij het politiebureau op de Koudenhorn in Haarlem. De vrouw is vastgelegd op camerabeelden en we roepen haar op om zich te melden. De screenshots van haar staan nu geblurd in dit bericht.

Omschrijving

Zondagavond 10 april, rond 19.10 uur loopt een vrouw over de Koudenhorn langs het politiebureau als zij ter hoogte van een geparkeerde auto stopt. Ze haalt een voorwerp uit haar zak, loopt de weg op en trekt vervolgens met het scherpe voorwerp in haar hand een grote kras over de linkerzijde van de auto. Daarna loopt ze door in de richting van het Donkere Spaarne.

Het is onbekend waarom de vrouw deze auto zo vernield heeft.

We roepen deze vrouw op om zich te melden bij de recherche in Haarlem.

Onze vragen

- Bent u deze vrouw?

- Of herkent u deze vrouw?

- Heeft u andere informatie over deze vernieling?

Neemt u dan contact op met de recherche in Haarlem via bijgaand tipformulier of bel met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2022072902.