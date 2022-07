Poging inbraak woning Van Lennepbuurt

In de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 april 2022 hebben twee mannen geprobeerd in te breken bij een woning in de Van Lennepbuurt, Amsterdam-West. De twee staan op beeld als ze een plastic tas over een bewakingscamera bij de woning trekken. Over één van de twee is in het rechercheonderzoek informatie over zijn mogelijke identiteit naar voren gekomen, maar wie zijn handlanger is, staat nog niet vast.

Omschrijving

De slachtoffers vertrekken die nacht rond 03.30 uur voor een vakantie vanaf hun woning naar Schiphol. Vlak voordat ze gaan boarden, checkt één van de slachtoffers nog even snel de live feed van de beveiligingscamera thuis. Hij schrikt: op de live feed is te zien dat er een plastic zak over de camera geplaatst is waardoor er geen omgevingsbeeld meer wordt weergegeven. Toen de slachtoffers hun woning verlieten, was dat nog niet het geval. Wanneer de slachtoffers de beelden terugkijken, zien ze dat er rond 04.45 uur twee mannen in hun achtertuin staan. Deze mannen gebruiken een stoel om bij de camera te komen en de lens te bedekken. De slachtoffers staan op punt van vertrek, maar schakelen toch direct de politie in. Snel daarna arriveren agenten bij de woning. Ze treffen niemand aan, maar zien dat er inderdaad een plastic zak over de camera van de bewoners hangt. Gelukkig blijkt ook dat alle ramen en deuren nog dichtzitten.

Later wordt duidelijk dat er wel op verschillende plekken braaksporen bij de woning waar te nemen zijn, maar dat het niet gelukt is om de woning te betreden.

Signalement verdachte

De twee mannen die op beeld staan terwijl ze de plastic zak over de camera trekken worden ervan verdacht geprobeerd te hebben bij de woning in te breken. Omdat in het onderzoek van de recherche informatie over de mogelijke identiteit van één van de twee naar voren is gekomen, wordt hij niet meer herkenbaar getoond. Wie zijn handlanger is, is echter nog onbekend en daarom worden zijn beelden uiteraard wel herkenbaar verspreid. Zijn signalement:

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- Rond de 20 jaar oud;

- 1.70- 1.75 meter lang;

- Slank postuur;

- Gladgeschoren gezicht

- Donkere, lange jas met capuchon op.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.