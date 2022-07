Wie hebben een 76-jarige vrouw uit Spijkenisse opgelicht?

Omschrijving

Een 76-jarige vrouw uit Spijkenisse werd in mei van dit jaar slachtoffer van spoofing. De vrouw werd eerst gebeld door een onbekende man die zich uitgaf als medewerker van haar bank. Ze vertrouwde het niet en hing op. Kort daarna werd ze opnieuw gebeld door een man die zich uitgaf als bankmedewerker. Ook nu hing de vrouw op. Maar een derde keer werd het slachtoffer gebeld door een vrouw die het slachtoffer ervan wist te overtuigen dat er echt iets mis was met haar rekening. Het slachtoffer ging er in mee en gaf aan de zogenaamde medewerkster haar pincode door. Ook gaf ze haar pinpas af aan een jongeman die het pasje bij haar aan de deur kwam afhalen. Met de pas werd uiteindelijk voor duizenden euro’s gepind. De pinner staat in beeld. Het is een man van 18-25 jaar met een donkere huidskleur en met kort donker golvend haar. Hij droeg een grijsblauwe jas met capuchon en een lichte broek. Hij droeg witte sneakers, een donkerkleurig heup/schoudertasje en hij had een zilverkleurige magneetarmband om zijn linker pols. Wie herkent hem?