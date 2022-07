Wie is deze dief die gereedschap uit een auto stal?

Wie is deze man? Hij stal in de vroege ochtend van 9 maart gereedschap uit de auto in Hendrik-Ido-Ambacht.

Omschrijving

Een inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht is op 9 maart slachtoffer geworden van een diefstal uit zijn bedrijfsauto. De man had zijn auto geparkeerd in de Prins Bernardstraat en kwam er de volgende dag achter dat uit zijn busje gereedschappen en een jas waren gestolen. De schade liep in de honderden euro’s. Het slachtoffer had het gereedschap nodig voor zijn werk, dus hij was behoorlijk benadeeld. Van de dief zijn beelden. Wie herkent hem?