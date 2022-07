Wie mishandelden de RET-conducteur?

Omschrijving

Op 18 juni 2022 was een 37-jarige conducteur in Rotterdam aan het werk in tram 4 van de Molenlaan naar het Heemraadsplein, beide in Rotterdam. Op de beginhalte aan de Molenlaan stapten rond 16.55 uur twee mannen in. Ze checkten niet in en gingen zitten. De conducteur greep niet meteen in, maar besloot de mannen een kans te geven zich alsnog in te checken, wat ze niet deden. Na een paar haltes begon de conducteur zijn controleronde alsnog en sprak beide mannen aan. Toen duidelijk werd dat ze niet alsnog wilden betalen en ook niet wilden uitstappen, sloeg één van hen (dader 1) de RET-medewerker op zijn gezicht. De conducteur en de mannen wisten buiten de tram te komen en uit elkaar te komen. Niet voor lang, want beide mannen kwamen nu op de conducteur af. Om te voorkomen dat hij opnieuw werd belaagd, pakte de conducteur een van beide mannen bij zijn armen, dader 2. Het mocht niet baten. Dader 1 sloeg de conducteur opnieuw in zijn gezicht. Daarna renden beide mannen weg in de richting van de Prinses Margrietlaan.