Slinks duo steelt portemonnee, pasjes en telefoon

In een weekend slaat dit duo twee keer toe bij een supermarkt in Waalre en Son en Breugel. Beide keren hanteren ze dezelfde stiekeme truc.

Omschrijving

Terwijl een van de twee een praatje aanknoopt met het beoogde slachtoffer en deze afleidt, slaat de ander toe. Deze haalt vliegensvlug de portemonnee van een vrouw uit haar tas. Bij een ander slachtoffer worden haar telefoon en wat belangrijke pasjes uit haar tas gegrist.

Bij het uitkijken van de bewakingsbeelden werd al snel duidelijk dat we hier te maken hebben met hetzelfde tweetal. Ze zijn zo goed op elkaar ingespeeld dat we niet uitsluiten dat ze dit vaker doen. Een van de verdachten is inmiddels bij de politie bekend. We willen nog wel weten wie deze man is.